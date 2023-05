Paulo Meneses reeleito no Paços com 1655 votos

Presidente parte para um novo mandato.

O ato eleitoral do Paços de Ferreira decorreu esta quinta-feira, no Estádio Capital do Móvel, das 10h00 às 22h00, e Paulo Meneses, líder da lista única, recebeu 1655 votos a mandatá-lo para o biénio 2023-2025 (89 por cento), registando-se ainda 189 votos brancos (dez por cento) e 17 nulos (um por cento).

Num universo de 1753 associados, apenas 315 o fizeram. Apesar disso, os votantes aumentaram em relação ao último ato eleitoral dos pacenses: em 2021 foram 292 os sócios votantes. Recorde-se que o número de votos de cada associado difere, de acordo com os anos de filiação.