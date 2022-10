Paulo Meneses, presidente do Paços: "Não posso aceitar que se diga que o plantel não tem qualidade"

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira

Declarações do dirigente máximo dos pacenses, na conferência de imprensa de apresentação de José Mota como novo treinador dos castores

Plantel e responsabilidades: "O plantel que temos aqui tem muita qualidade. Não posso aceitar que se diga que o plantel não tem qualidade, nem que a responsabilidade seja da direção e do presidente. Os jogadores foram escolhidos a dedo, identificados e todos tinham um "timing" para chegar. Se gostaria de os ter mais cedo? Com certeza. Mas não foi possível tê-los em momentos mais prematuros. Sabíamos do risco que corríamos. A responsabilidade é de quem contratou e de quem escolheu e não há ninguém que o possa desmentir."

Processo de contratação de José Mota: "Foi um processo rápido, porque teve de ser assim, fazer acontecer. Na segunda-feira, ao final do dia, reunimos e as coisas ficaram praticamente fechadas. Formalizámos na terça."