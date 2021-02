Paulo Meneses e a cobiça a Eustáquio e Pepa: "Ninguém perdoaria o presidente do Paços..."

Dirigente garantiu esta segunda-feira estar em negociações para renovar com o treinador, associado ao Santos.

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, abordou esta segunda-feira a situação de Pepa, treinador que tem sido associado ao Santos, clube brasileiro que recentemente perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras de Abel.

"Ninguém perdoaria o presidente do Paços se não tentasse renovar com o treinador. Está a ser negociada essa situação. Tivemos uma conversa muito informal e vamos falar novamente. O Paços valorizou o treinador, mas a qualidade estava toda lá. Tivemos a sorte de encontrar um treinador que conseguiu rentabilizar os nossos ativos", afirmou o dirigente à SportTV antes da partida com o Sporting, da ronda 19 do campeonato.

Paulo Meneses foi igualmente questionado sobre Stephen Eustáquio, médio que tem sido uma das figuras dos castores esta temporada, e vincou que não recebeu uma proposta do FC Porto no mercado de inverno. "É um clássico. Nem Eustáquio seria tão bom como é, nem o treinador teria o sucesso que tem se o Paços não tivesse um bom grupo. Temos muitos jogadores que num futuro próximo podem jogar a um outro nível. Somos um grupo", começou por dizer.

"Como sabem, Eustáquio assinou um contrato para as próximas três épocas. Não há ninguém invencível no campo e nada que não seja vendável fora dele. O Paços não pode almejar a outros objetivos se não se mantiver equilibrado financeiramente. FC Porto? Não é verdade. A seu tempo falaremos disso. Está a ser cobiçado em Portugal e no estrangeiro", referiu Paulo Meneses.