Paulo Bernardo e Hernâni: dois empréstimos fechados pelo Paços

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Médio e extremo cedidos por Benfica e Braga, respetivamente.

O Paços de Ferreira garantiu junto de Benfica e Braga dois reforços neste mercado de janeiro. Paulo Bernardo, médio das águias, e Hernâni, extremo dos minhotos, estão garantidos por empréstimo até ao final da temporada, apurou O JOGO.

O primeiro, 21 anos, estava a alinhar na equipa B do Benfica e realizou dois jogos pela formação principal na época atual. Já Hernâni, com a mesma idade, foi lançado por Artur Jorge em dois jogos do Braga e apontou um golo.