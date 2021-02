Declarações de Pepa, treinador do Paços de Ferreira, após a derrota (2-0) em casa do Sporting, na jornada 19 do campeonato.

O jogo: "Falar de justiça vale o que vale. O jogo é feito de golos. Não vale a pena falar em justiça ou injustiça. Fico orgulhoso do que fizemos, com uma exibição positiva, sempre à procura do golo. Não alterámos a nossa dinâmica. Roçámos quase a perfeição. Faltou-nos um pouco de critério na obtenção do golo."

Futuro: "O nosso foco é jogo a jogo. Se formos a analisar tudo o que está para trás, o chavão é esse. Queremos valorizar o Paços de Ferreira e os jogadores. No jogo de hoje os jogadores interpretaram na perfeição a estratégia. Faltou-nos os golos. Agora é preparar o jogo com o Vitória de Guimarães."

Treinadores: "A nova vaga de treinadores não tem idade. Tem vivência de acontecimento. É uma questão de oportunidade. Há muito bons treinadores nos distritais. Temos de saber perder, saber ganhar e saber estar."

Palhinha: "Sofremos um golo de grande penalidade e outro de bola parada. Foi um grande golo. Parabéns ao Palhinha. Parece que contra nós o Palhinha se lembra de marcar golos.