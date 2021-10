Paços de Ferreira venceu Varzim em encontro particular com dois regressos

Paços de Ferreira, orientado por Jorge Simão, venceu o Varzim em jogo particular

Equipa poveira adiantou-se no marcador na primeira parte, mas os pacenses lograram dar a volta ao resultado no segundo tempo

O primodivisionário Paços de Ferreira recebeu e venceu (2-1) este sábado o Varzim, da Liga SABSEG, num encontro particular que ficou marcado pelos regressos dos defesas pacenses Jorge Silva e Fernando Fonseca, recuperados de lesão.

A equipa poveira adiantou-se no marcador, por Eli, aos 39 minutos, mas os pacenses lograram dar a volta ao resultado no segundo tempo, com tentos de João Pedro e Denilson Júnior, aos 73 e 85, respetivamente.

Neste encontro particular, realizado no âmbito da paragem devido aos compromissos das seleções, o Paços de Ferreira apresentou-se inicialmente com Jeimes, na baliza, Jorge Silva, Nuno Lima, Maracás e Luís Bastos, na defesa, um meio-campo formado por Ibrahim, Luiz Carlos e Rui Pires, em apoio aos avançados Juan Delgado, João Pedro e Uilton.

Do lado pacense, jogaram ainda André Ferreira, Fernando Fonseca, Flávio Ramos, Marco Baixinho, Antunes, Denilson Júnior e Hélder Ferreira.