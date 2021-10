Paços de Ferreira vence jogo particular com Fafe antes da Taça

Hélder Ferreira, João Pedro, Nuno Lima e Guilherme Pio marcaram os golos pacenses

O Paços de Ferreira recebeu e venceu, esta quarta-feira, o Fafe, da Liga 3, por 4-0, num jogo particular de preparação para a visita ao Águias de Moradal, relativa à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Hélder Ferreira e João Pedro marcaram de grande penalidade para a formação da I Liga, que contou ainda com os tentos de Nuno Lima e do júnior Guilherme Pio para consumar a goleada.

Este jogo particular serviu de preparação para o compromisso da Taça de Portugal, no próximo domingo, com o Paços de Ferreira a deslocar-se ao terreno do Águias de Moradal, equipa do campeonato distrital de Castelo Branco.

Para o encontro da terceira eliminatória da prova, o técnico Jorge Simão deve efetuar mudanças na equipa inicial, testadas, uma vez mais, no jogo treino de hoje diante do Fafe.