Paços de Ferreira vence Boavista em encontro particular

Os golos foram apontados por Tiago Morais, para o Boavista, e por Hélder Ferreira e Dor Jan, para a formação da casa

O Paços de Ferreira venceu este sábado na receção ao Boavista, por 2-1, com reviravolta no marcador, num encontro particular de futebol decidido com um golo do reforço israelita Dor Jan.

Os golos surgiram somente no segundo tempo, com Tiago Morais a adiantar os boavisteiros, aos 51 minutos, mas, na resposta, aos 52, Hélder Ferreira empatou para o Paços de Ferreira, que logrou dar a volta ao resultado pelo reforço israelita Dor Jan, aos 58.

Neste particular realizado no estádio Capital do Móvel, as equipas e adversários na I Liga de futebol alinharam da seguinte forma:

- Paços de Ferreira: Jordi, Fernando Fonseca, Marcelo, Maracás, Uilton, Martín Calderón, Stephen Eustáquio, Bruno Costa, Adriano Castanheira, Douglas Tanque e Lucas Silva. Jogaram ainda Michael, Marco Baixinho, Luiz Carlos, Hélder Ferreira, Dor Jan, Ibrahim, João Pedro, Pedro Marques, Miguel Mota e, já recuperados da infeção por covid-19, João Amaral e Diaby.

- Boavista: Bracalli, Cannon, Rami, Cristian Castro, Hamache, Reisinho, Sebastián Pérez, Paulinho, Nuno Santos, Gustavo Sauer e Benguché.Jogaram ainda Tiago Morais, Nathan Santos, Porozo, Leo Jardim, De Santis, Kalani, Ricardo Mangas, Gonçalo Oliveira e Fran.