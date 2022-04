Paços de Ferreira vai inaugurar busto de homenagem a Vítor Oliveira

Antigo treinador faleceu a 28 de novembro de 2020.

Antes do jogo que irá opor o Paços de Ferreira ao Marítimo (às 15h30 de sábado, no Estádio Capital do Móvel e a contar para a 29.ª jornada da Liga Bwin), o Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira vai inaugurar, às 14h30, no exterior do estádio, um busto de Vítor Oliveira, saudoso treinador que fez história no clube.

De recordar que Vítor Oliveira faleceu a 28 de novembro de 2020. No seu percurso como treinador, conta com duas subidas de divisão ao leme dos Castores.