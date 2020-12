Paços de Ferreira vai de avião para Faro

Os jogadores convocados para o jogo com o Farense, no domingo, partem no sábado, num meio de transporte mais rápido do que o autocarro oficial do clube

Depois de um ciclo puxado, com três jogos com os grandes, para três competições diferentes, a SDUQ do Paços de Ferreira, liderada por Paulo Meneses, decidiu poupar os jogadores a mais esforços e marcou a viagem para o Algarve de avião.

Assim, os jogadores convocados para o jogo com o Farense, no domingo, partem no sábado, num meio de transporte mais rápido do que o autocarro oficial do clube. O plantel de Pepa tem andado a treinar intensamente, por força dos tais compromissos já cumpridos, a que a Direção não foi indiferente, abrindo uma exceção para esta deslocação.