Paços de Ferreira simula aplicação de encontros para apresentar plantel

Pandemia força Paços de Ferreira a apresentar plantel na internet.

O Paços de Ferreira deu esta quinta-feira a conhecer o plantel para 2020/21, numa lista de 29 futebolistas, incluindo o guarda-redes Simão Bertelli, cerimónia feita a partir da simulação de uma aplicação de encontros, devido ao covid-19.

"Este ano, atendendo à pandemia de covid-19, não é possível ao clube fazer a apresentação do plantel no centro da cidade, junto dos adeptos, como tem acontecido nas temporadas anteriores. Assim sendo, foi necessário pensar numa alternativa que permitisse manter a ligação entre plantel e adeptos, mas noutros moldes", informa o clube, na nota informativa enviada à comunicação social.

Nesta apresentação à distância, disponibilizada nas redes sociais do clube nortenho e sob o mote de "encontros a dois", o Paços disponibiliza uma ligação direta para a sua página oficial, a lista do plantel ordenada por posição, fotografias de cada atleta, elementos da equipa técnica, médica e estrutura, uma biografia de cada elemento, onde se fundem apontamentos mais sérios/profissionais com outros dados mais engraçados.

Existe também um espaço onde os adeptos da equipa da principal liga portuguesa de futebol podem ler uma mensagem de cada elemento sobre a próxima temporada, existindo a possibilidade de os próprios associados poderem enviar uma mensagem a cada elemento do plantel.

A lista de jogadores integra 29 elementos, incluindo o brasileiro Simão Bertelli, atualmente a recuperar de lesão. Por isso, não está inscrito e, até ver, não poderá concorrer com os compatriotas e reforços Jordi e Michael, e ainda Zé Oliveira, promovido dos sub-19, por um lugar na baliza.

O médio Diaby e o avançado Douglas Tanque também constam da listagem agora revelada e no imediato integram o leque de opções de Pepa, mas não é certa a sua continuidade no plantel (devido à pandemia, o período de inscrições foi alargado até ao dia 06 de outubro).

Os defesas Pedro Marques e Simão Rocha e o médio Ibrahim, de regresso ao Paços após empréstimo, figuram nesta listagem, marcada ainda por uma dezena de reforços: os guarda-redes Jordi e Michael, os defesas Fernando Fonseca e David Suahele, os médio Bruno Costa e Martin Calderón e os avançados Lucas Silva, Luther Singh, Pedro Martelo e João Pedro.

Na primeira jornada do campeonato, o Paços joga no Algarve, no dia 21, às 19:45, diante do repescado Portimonense.