Paços de Ferreira sente apoio dos adeptos antes da viagem para a Madeira

Perto de uma centena de adeptos despediram a equipa do Paços de Ferreira antes da viagem para a Madeira, onde os minhotos defrontam o Marítimo, no sábado, pelas 15h30 (28.ª jornada da Liga Bwin).

"Só união e dedicação deixam o Paços na 1.ª divisão", lia-se numa tarja dos adeptos pacenses.

O Paços de Ferreira é 17.º da Liga, a dois pontos do Marítimo e a oito do Estoril, que ocupa o último posto que garante a manutenção.