"Paços de Ferreira? Se calhar, é o clube em Portugal que mais cresceu nos últimos dez anos"

César Peixoto fez a conferência de imprensa de apresentação como novo treinador do Paços de Ferreira. Assinou por temporada e meia.

Palavras de agradecimento: "Agradecer a oportunidade de vir trabalhar num clube como o Paços de Ferreira. Sempre que vim cá jogar era difícil e vim cá com muitas equipas, percebia que é um clube ímpar e diferente com uma mística que complicava sempre a vida. Consegui perceber a evolução, fruto do trabalho dos seus dirigentes e dos adeptos que foram sempre ferrenhos no apoio à equipa. Se calhar, é o clube em Portugal que mais cresceu nos últimos dez anos, a diferença de infraestruturas é enorme e diferença de qualidade para quem vem para cá trabalhar é enorme. Tenho todas as condições para fazer um bom trabalho. Acreditamos muito nos jogadores, têm muita qualidade, a tabela classificativa não representa a qualidade individual e coletiva da equipa. A minha equipa técnica pode aportar coisas diferentes que vão levar ao caminho do sucesso. Dar alegrias às pessoas de paços de ferreira que são pessoas de trabalho. E voltar a tornar a Mata Real um local extremamente complicado. Tivemos dois treinos para trabalhar e, como é óbvio, tivemos de filtrar algumas coisas para sermos cirúrgicos para abordar o jogo. Gostei da receção, da forma como me receberam e do apoio que senti."

Difícil aceitar convite? "Da minha parte não, tinha interesse em ser treinador do Paços de Ferreira, pela qualidade individual e coletiva dos jogadores, vi e fiz um estudo muito detalhado da equipa e percebi que tinha condições para fazer um bom trabalho e por tudo o que cresceu. É uma oportunidade fantástica que vou agarrar com as duas mãos. Nem tudo estava mal aqui, há coisas boas também."

Tondela: "Com dois treinos temos de ser muito cirúrgicos na forma como vamos intervir na equipa. Tentamos dar estrutura e organização e a parte psicológica é preciso fazer com que os jogadores acreditem e ganharem confiança que têm qualidade. Vamos encontrar um Tondela muto bem organizado e rápido nas transições. Vamos montar uma equipa competitiva e sinto os jogadores empenhados e que querem dar a volta à situação."

Oportunidade de afirmação? "Acredito muito nisso é para isso quês estou a aqui e vou trabalhar. Estamos aqui para projeto o presente e o futuro. Quero uma equipa dominadora, afirmativa. Vou afirmar-me na I Liga e sinto-me preparado para isso. Tenho uma equipa com muita vontade em dar a volta."