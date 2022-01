Paços de Ferreira reforça ataque com uma promessa do Reims

Koffi, novo avançado do Paços de Perreira

Redação com Lusa

Koffi, jovem dianteiro da Costa do Marfim, vai vestir a camisola pacense até ao final desta época

O avançado costa-marfinense N"Dri Koffi reforça o Paços de Ferreira, por empréstimo dos franceses do Stade Reims, num contrato válido até ao final da temporada, oficializou hoje o clube da Liga Bwin.

"A Mata Real abre as portas para receber o seu mais recente reforço. N"Dri Koffi integra o plantel do FC Paços de Ferreira, proveniente do Stade de Reims, através de um empréstimo válido até ao final da época", informa o Paços de Ferreira, num breve comunicado partilhado nas suas redes sociais.

O avançado costa-marfinense, de 19 anos, alinhou em 17 jogos pelo Stade Reims, entre a equipa principal e a formação B, ao serviço da qual anotou quatro golos.

N"Dri Koffi é o primeiro reforço de inverno da formação pacense, que perdeu, até ao momento, o médio Stephen Eustáquio, cedido ao FC Porto, com opção de compra prevista.