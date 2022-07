Paços de Ferreira recebe mais propostas por André Ferreira

Guarda-redes é pretendido pelo Granada e à Mata Real chegaram já mais propostas.

Enquanto, em Espanha, dão conta de um alegado pré-acordo do Granada com André Ferreira e negociações com o Paços de Ferreira para a transferência do guarda-redes, 26 anos, num negócio que poderá rondar os dois milhões de euros, outras portas se lhe abrem.

Recentemente, outros clubes mostraram interesse no titular da época passada e na Mata Real estudam-se, por agora, os vários cenários possíveis, mas tudo aponta para a saída.

O Granada estaria disposto a incluir um jogador no negócio e Adrián Butzke seria perfeito para preencher um dos lugares vazios no plantel de César Peixoto, que precisa de uma referência ofensiva - a escassez de golos nesta pré-temporada tem-no deixado evidente e o clube está a trabalhar no sentido de resolver esse dossiê.

Desconhece-se se as mais recentes abordagens por André Ferreira representam um encaixe financeiro mais interessante do que aquele que os espanhóis do Granada estão em condições de oferecer para o equilíbrio das contas pacenses.