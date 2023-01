Paços de Ferreira oficializa reforço no dia seguinte à primeira vitória

Fábio Gomes emprestado pelo Atlético Mineiro.

O avançado brasileiro Fábio Gomes, dos quadros do Atlético Mineiro, vai reforçar o Paços de Ferreira, num empréstimo válido até ao final da temporada, confirmou este domingo o emblema da I Liga, no dia seguinte ao primeiro triunfo no campeonato, em Vila do Conde, por um golo sem resposta.

Fábio Gomes, de 25 anos, iniciou a temporada no Atlético Mineiro, no Brasileirão, mas acabou emprestado ao Vasco da Gama, ajudando a equipa a regressar à Série A, com um golo em nove jogos disputados.

O avançado, de 1,92 metros, vai cumprir em Paços a terceira experiência no estrangeiro, depois de ter alinhado na Liga norte-americana (sete golos em 31 jogos), em 2021, um ano depois de ter disputado o segundo escalão do futebol japonês, com um registo de cinco golos em 19 encontros.

Fábio Gomes é o quarto reforço do Paços de Ferreira no chamado mercado de inverno, depois das contratações de Marafona (guarda-redes), Maracás (central) e de Alexandre Guedes (avançado).