Paços de Ferreira já assegurou reforço para a próxima época

Qualidades técnicas evidenciadas pelo jogador criativo na equipa do segundo escalão do futebol norte-americano encantaram os pacenses, que trataram de o assegurar bem cedo

Cristian Parano já está comprometido com o Paços de Ferreira para a próxima temporada. O médio ofensivo argentino de 21 anos, que representa os norte-americanos do San Antonio FC, equipa da USL Championship (segundo escalão), assinou um contrato válido por três anos com o clube pacense, que tem validade a partir do início da temporada de 2021/22.

Cristian Parano ocupa habitualmente o lugar de organizador de jogo, mas também atua, com frequência, a segundo ponta de lança. Funções que no clube que representa desde 2019 desempenha com eficiência tendo em conta a sua capacidade técnica, criatividade e rapidez com bola.

O jogador, que estava a ser acompanhado pelo departamento de scouting há algum tempo, fez esta época quatro golos em 15 jogos pelo San Antonio FC, e na época passada marcou sete golos em 33 partidas. O fantasista que tem 1,79 metros foi contratado pelos norte-americanos, no final de 2018/19, aos argentinos do San Martin de San Juan.