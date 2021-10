Paços de Ferreira ironiza com criação do Cartão do Adepto: "Aluga-se por falta de uso..."

Um entre vários clubes insatisfeitos pela aplicação do Cartão do Adepto, o Paços de Ferreira ironizou, esta quarta-feira, com a medida governamental tomada esta temporada desportiva, através de uma publicação nas redes sociais.

"O cartão do adepto é uma boa medida", lê-se na publicação, na qual estão inseridas, propositadamente, vários ícones de bandeiras vermelhas, que representam uma chamada de atenção para um "problema" ou uma questão em que há discórdia.

A crítica irónica do Paços de Ferreira nota-se ainda na imagem associada, onde se observa a agora Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência (ZCEAP), destinada às claques visitantes, com a mensagem: "Aluga-se setor do cartão do adepto por falta de uso", alusiva ao estado vazio do mesmo durante jogos do principal escalão.

Com a recente criação do Cartão do Adepto, os clubes profissionais portugueses foram recomendados a delimitar duas zonas para acolher visitantes nos respetivos estádios, sendo necessário possuir um Cartão de Adepto para aceder à ZCEAP.