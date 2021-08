Paços de Ferreira garante mais uma opção para a baliza no fecho do mercado

Igor Vekic chega cedido pelo NK Bravo, da Eslovénia.

O Paços de Ferreira garantiu um reforço para a baliza no último dia de mercado. Igor Vekic, guardião esloveno de 23 anos, chega à Capital do Móvel por empréstimo do NK Bravo, do principal campeonato da Eslovénia, com opção de compra.

Recorde-se que a baliza era um posto em aberto desde de Jordi, habitual titular na última época, sofreu uma grave lesão no arranque de 2021/22. André Ferreira foi o substituto nos encontros já realizados.

Vekic tinha até ao momento todo o percurso profissional no NK Bravo, clube onde também terminou a formação.