Paços de Ferreira explica "várias preocupações" a respeito da marcação do jogo com o Benfica

Paços de Ferreira-Benfica vai mesmo ser disputado a 26 de janeiro. Castores explicam, em comunicado, o porquê de se terem mostrado contra a antecipação da partida.

A Liga oficializou esta terça-feira a nova data do encontro entre Paços de Ferreira e Benfica, da jornada 20 do campeonato. Inicialmente agendado para 12 de fevereiro, o encontro será disputado no dia 26 de janeiro, às 20h15.

O Paços de Ferreira, conforme O JOGO informou ontem, não via com bons olhos esta alteração, inicialmente tomada na Comissão Permanente de Calendários (CPC) e agora confirmada em reunião geral.

Em comunicado publicado no site oficial, esta terça-feira, os castores explicam que apesar de considerarem "legítimas as razões apresentadas" pelos encarnados, encontraram "várias preocupações sobre esta mesma antecipação", enumerando-as de seguida [leia o comunicado abaixo].

Não tendo sido alcançado o cenário que pretendiam, os pacenses consideram que se encontrou a "solução possível".

Leia o comunicado na íntegra:

"Na sequência da Reunião de Calendário realizada no passado dia 13 de janeiro, o FC Paços de Ferreira foi confrontado com um pedido de antecipação do jogo da 20ª jornada da Liga Portugal Bwin por parte do SL Benfica (jornada essa agendada para o fim de semana de 11 e 12 de fevereiro).

Apesar de considerar legítimas as razões apresentadas pelo SL Benfica para que o referido jogo fosse antecipado, o FC Paços de Ferreira apresentou, perante a Comissão Permanente de Calendários, várias preocupações sobre esta mesma antecipação, nomeadamente:

• O facto de a alteração implicar a realização de três jogos consecutivos na condição de visitado no espaço de uma semana iria trazer graves consequências para as condições do relvado do Estádio Capital do Móvel;

• Em termos de organização, a realização de três eventos em que se prevê uma grande deslocação de adeptos e de meios em tão curto espaço de tempo também obrigaria a uma stressante capacidade de resposta da nossa estrutura, o que não poderá ser desvalorizado face à responsabilidade em causa;

• O facto de a terceira partida da série ser frente a um adversário direto na prossecução do objetivo de manutenção na I Liga também nos condiciona face à natural falta de rotina em jogos tão consecutivos e à grande desvantagem entre ambos os clubes envolvidos, relativamente aos dias de descanso prévios à partida (o que aumenta consideravelmente o risco de lesões para os nossos atletas);

• O elevado número de jogos do nosso clube a dias da semana que não o sábado ou o domingo e que impede uma parte significativa dos nossos adeptos de acompanhar ao vivo a sua equipa.

Face ao exposto, apelamos ao bom senso das partes envolvidas por forma a encontrar uma solução que fosse o menos lesiva possível para todos. Tal foi encontrada com a antecipação do jogo entre o FC Paços de Ferreira e o Sport Lisboa e Benfica para o dia 26 de janeiro às 20:15h e com a marcação do FC Paços de Ferreira x Gil Vicente FC para o dia 31 de janeiro às 19:00h.

Embora não seja de todo o cenário que pretendíamos, consideramos ter-se encontrado a solução possível, e não podemos deixar de agradecer publicamente ao Gil Vicente FC pelo facto de concordar com a realização do nosso jogo no dia 31, ao invés do inicialmente planeado dia 30."