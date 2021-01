Paços de Ferreira empresta médio ao Académico de Viseu

Formado no FC Porto, passou ainda por clubes como Leixões, Pedras Rubras e Benfica B, antes do ingresso no Paços de Ferreira, onde em época e meia alinhou apenas em nove jogos.

Bernardo Martins é o primeiro reforço de inverno no Académico de Viseu, e chega do Paços de Ferreira para jogar até final da temporada no clube beirão, informou a SAD do clube da II Liga.

Bernardo Martins, 23 anos, é médio ofensivo, esquerdino, e volta a ser emprestado pelos "castores" a um clube da II Liga, depois de na fase final da época passada ter representado o Desportivo de Chaves, pelo qual alinhou em cinco partidas até à interrupção da competição devido à pandemia de covid-19.

O Académico de Viseu tinha jogo agendado para sexta-feira, 22 de janeiro, frente ao Sporting da Covilhã, da jornada 17 da II Liga de futebol, mas a partida foi adiada, confirmou fonte da SAD viseense à Lusa, devido aos vários casos de covid-19 no plantel da formação serrana.