Paços de Ferreira e Moreirense empatam em particular

O Paços de Ferreira, da Liga portuguesa de futebol, empatou hoje sem golos diante do Moreirense, da Liga SABSEG, em Vila Chã, Esposende, num encontro particular marcado pela estreia do reforço pacense Nigel Thomas.

O extremo neerlandês, que alinhava na equipa B do PSV, entrou após o intervalo (o jogo teve duas partes de 35 minutos), enquanto os outros dois reforços já assegurados pela formação pacense, Holsgrove e João Magno, alinharam de início.

O "onze" pacense incluiu ainda Jordi (guarda-redes), Juan Delgado, Nuno Lima, Pedro Ganchas e Luís Bastos (defesas), Luiz Carlos, Rui Pires e Matchoi, este último em plano de evidência (médios) e ainda Uilton e Lucas Silva (avançados).

O técnico César Peixoto utilizou ainda Ibrahim, Fernando Fonseca, Miguel Mota, Pio, Bruno Silva, Zé Oliveira, Pedro Martelo e Vasco Sousa.

O jogo disputado em Vila Chã, Esposende, foi o terceiro particular da pré-temporada dos "castores" e seguiu-se a duas vitórias diante da seleção amadora concelhia (3-0) e Oliveirense, da Liga SABSEG (1-0).