Paços de Ferreira: Dor Jan vai fazer a pré-época, Denilson Júnior perto da saída

César Peixoto terá a oportunidade de observar o ponta-de-lança israelita que esteve cedido ao Maccabi Tikva em 2021/22.

Um ano depois de ter sido cedido ao Maccabi Tikva, o ponta-de-lança Dor Jan voltará à Mata Real para fazer a pré-época do Paços de Ferreira, sob avaliação de César Peixoto.

O israelita, 27 anos, teve uma época para esquecer no regresso ao país de origem, devido a uma rotura de ligamentos que o manteve afastado da competição.

No arranque da nova temporada, tentará conquistar um lugar no ataque e fixar-se de novo no plantel que integrou em 2020/21 (dez jogos, um golo e uma assistência). Caso convença o treinador, poderá até poupar o clube a uma ida ao mercado para compor o setor ofensivo, que está em vias de perder Denilson Júnior - a qualquer momento deverá ser transferido - e tem por confirmar nova cedência de Adrián Butke (o interesse do Granada em André Ferreira pode ajudar) e N"Dri Koffi (Stade de Reims).