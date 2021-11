Paços de Ferreira derrotado pelo Rio Ave em jogo de preparação

Jogo foi decidido com golos de Gabrielzinho e Aderllan Santos.

O Rio Ave, da II Liga, venceu esta sexta-feira o Paços de Ferreira, do principal escalão, por 2-0, num jogo de preparação que serviu para as equipas testarem soluções para os respetivos compromissos da Taça de Portugal.

O ensaio, realizado em Vila do Conde, foi decidido com os golos de Gabrielzinho e Aderllan Santos.

Jorge Simão, treinador dos pacenses, aproveitou este desafio para afinar estratégias para o jogo com o Benfica, da próxima sexta-feira, no estádio da Luz, para a Taça de Portugal, algo que também foi feito por Luís Freire, técnico dos vila-condenses, que para a mesma prova vão defrontar, no dia seguinte, o Olhanense, da Liga 3.

Antes de receber o Paços de Ferreira, o Rio Ave tinha feito, de manhã, um outro jogo de preparação, com o Felgueiras, da Liga 3, que também terminou com uma vitória (1-0), com um golo solitário do jovem Luís Pinto.