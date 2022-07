Paços de Ferreira de olho em Tiago Ilori

Tiago Ilori representou o Boavista por empréstimo do Sporting

Há conversas, mas a cedência não está fechada, nem se trata de um processo fácil. Ainda com dois anos de contrato com os leões e não fazendo parte das opções de Rúben Amorim, a SAD do Sporting prefere vendê-lo.

O Paços de Ferreira tem Tiago Ilori debaixo de olho. O site "zerozero.pt" avançou com a notícia e, segundo O JOGO apurou, o Paços fez contactos para avaliar a situação.

Tiago Ilori atuou na última temporada no Boavista e pretende ver o seu futuro o mais rapidamente possível resolvido.