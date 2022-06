Paços de Ferreira com muitas saídas e uma novidade no arranque dos trabalhos

O escocês Jordan Holsgrove, que alinhava no Celta de Vigo, foi a maior novidade

O escocês Jordan Holsgrove, que alinhava no Celta de Vigo, foi a maior novidade no arranque dos trabalhos do Paços de Ferreira para 2022/23, em contraponto às muitas saídas da equipa.

Holsgrove, de 22 anos, fez a sua formação no Reading, de Inglaterra, mas passou praticamente todo o seu curto percurso como sénior em Espanha: primeiro no Atlético Baleares e depois no Celta de Vigo, onde alternou entre a equipa principal, que representou em seis ocasiões, em 2020/21, e a formação B.

O médio centro escocês, que estava em final de contrato, vai representar o Paços de Ferreira nas próximas três temporadas, até junho de 2025, confirmou hoje o emblema pacense, obrigado a ir ao mercado para colmatar as saídas de vários dos habituais titulares.

Os centrais Maracás e Marco Baixinho deixaram a equipa, o mesmo acontecendo com os médios Hélder Ferreira e Nuno Santos, que jogava por empréstimo do Benfica, mas também o avançado Denilson, apesar de ainda ter contrato, está de saída.

Na mesma situação do brasileiro está Diaby, ainda com contrato, mas na lista dos transferíveis. Os dois futebolistas já falharam os exames médicos, realizados por um total de 27 jogadores, numa lista que inclui dois ex-juniores (Miguel Mota e Pio) e cinco jogadores que regressam após empréstimo (Simão Rocha, Bruno Silva, Pedro Martelo, Dor Jan e Zé Oliveira), sendo os restantes, em maioria, repetentes.

Esta lista é provisória, tendo em conta que faltam chegar vários reforços a um plantel que não deverá exceder os 26 elementos, incluindo os guarda-redes, segundo declarações do técnico César Peixoto à agência Lusa.

O Paços inicia o trabalho de campo na quarta-feira de manhã, numa sessão a realizar no estádio Capital do Móvel, palco do primeiro de nove encontros particulares, no sábado, dia 02 de julho, às 10:30, diante da seleção amadora concelhia, um confronto já habitual nas pré-épocas dos castores.

Plantel provisório do Paços de Ferreira para 2022/23

- Guarda-redes: André Ferreira, Jeimes, Jordi e Zé Oliveira (ex-Sanjoanense, após empréstimo).

- Defesa: Nuno Lima, Pedro Ganchas, Antunes, Luís Bastos, Jorge Silva, João Vigário, Fernando Fonseca, Flávio Ramos, Simão Rocha (ex-Torreense, após empréstimo) e Miguel Mota (ex-júnior).

- Médios: Ibrahim, Luiz Carlos, Rui Pires, Matchoi, Jordan Holsgrove (ex-Celta de Vigo), Nico Gaitán e Bruno Silva (ex-Praiense, após empréstimo).

- Avançados: Lucas Silva, Uilton, Juan Delgado, Pio (ex-júnior), Dor Jan (ex-Maccabi Petah Tikva, após empréstimo), Pedro Martelo (ex-São João Ver, após empréstimo).

Saíram: Marco Baixinho, Maracás, Hélder Ferreira, Nuno Santos, Diaby, Denilson, Igor Vekic, Koffi e Adrtian Butzke.