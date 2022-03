Na segunda parte do Paços de Ferreira-Moreirense (2-1), Uilton marcou um golo após uma impressionante arrancada, mas este acabou por ser invalidado após recurso ao VAR. Os castores brincaram com o momento, fazendo uma analogia com a Fórmula 1. "Ferrari? O mais rápido do fim de semana passou pela Mata Real, mesmo. Pena o incidente na última curva...", escreveram nas redes sociais, ao acompanhar as palavras de um vídeo em que Valtteri Bottas, piloto da Alfa Romeo, assistia ao lance.

O vídeo original em que o finlandês foi convidado a comentar um choque entre Hamilton, na altura seu colega de equipa na Mercedes, e Verstappen, no GP Itália.