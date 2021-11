Paços de Ferreira anuncia renovações com imagem de Marta Temido

Jordi e Diaby renovaram com o Paços de Ferreira

Jordi, guarda-redes, e Diaby, médio, renovaram o contrato com o Paços de Ferreira até 2024. O anúncio foi feito esta quinta-feira e de uma forma curiosa, com o clube pacense a "colocar" Jordi numa conferência de imprensa de Marta Temido, ministra da Saúde. "Devemos renovar as nossas defesas", pode ler-se no rodapé da imaginária conferência de imprensa.

O guarda-redes brasileiro está em fase de recuperação de uma lesão que lhe comprometeu o início da época e que assinalaria a sua estreia numa competição europeia, a Liga Conferência.

O contrato inicial de Jordi terminaria em junho de 2022, pelo que a SDUQ do Paços de Ferreira avançou já com a sua renovação.

Diaby, que está há seis épocas no Paços de Ferreira, foi também contemplado com o prolongamento do vínculo. O médio-defensivo tem estado ausente da competição, por força de sucessivas lesões, mas esse facto não condicionou as intenções dos pacenses.