Paços de Ferreira à espera da venda de Sérgio Oliveira

Paços de Ferreira detém uma fatia do passe de Sérgio Oliveira e se o médio for vendido, os castores poderão ir ao mercado com mais folga.

Eustáquio já não volta, os pacenses vão ter de contratar um médio defensivo e todas as ajudas financeiras serão bem-vindas: a percentagem da receita da possível venda de Sérgio Oliveira (pacenses conservam uma fatia do passe do portista), mais a verba angariada pela classificação, e que faz parte do contrato televisivo, pode ajudar nesta janela de mercado.

De recordar que o médio internacional português esteve emprestado pelo FC Porto à Roma na segunda metade da época, mas os giallorossi não acionaram a opção de compra, fixada em 13 milhões de euros.

Quanto a Eustáquio, o internacional canadiano foi comprado pelos dragões aos castores, por 3,5 milhões de euros.