Paços com defesa reforçada para contrariar a história em casa do FC Porto

Confira a lista de convocados do treinador Pepa.

Maracás, André Micael e Bruno Teles regressaram aos convocados do Paços de Ferreira e vêm aumentar as opções defensivas para o jogo com o FC Porto, da 12.ª jornada da I Liga, na segunda-feira. O regresso dos três futebolistas, dois centrais e um lateral, representa o fim das adaptações no eixo defensivo, o que acontecia desde o jogo com o Sporting (derrota por 2-1), para a nona jornada, realizado no dia 31 de outubro

Maracás regressa após castigo, enquanto André Micael e Bruno Teles recuperaram de lesões e voltam a ser opção para Pepa, o que também acontece com o médio Vasco Rocha, por comparação ao último jogo, mas por opção técnica.

A lista de 19 convocados volta a incluir os tês guarda-redes do plantel, mas dela não fazem parte o avançado Welthon, por lesão, e, por opção, o defesa Jorge Silva, o médio Bernardo Martins e os avançados Yago e Dadashov, utilizados na eliminatória da Taça de Portugal ganha pelo Paços de Ferreira à Sanjoanense, do Campeonato de Portugal, por 1-0.

No histórico de confrontos entre pacense e portistas, o saldo é amplamente favorável aos dragões, com 17 triunfos caseiros em 20 jogos realizados para o campeonato principal e nenhuma vitória da formação da Capital do Móvel.

O Paços de Ferreira, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com oito pontos, defronta o FC Porto, segundo classificado, com 28, num jogo a realizar no estádio do Dragão, a partir das 20:45 de segunda-feira, para a I Liga.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Simão Bertelli, Ricardo Ribeiro e Marco Ribeiro.

- Defesas: Bruno Santos, Oleg, Marco Baixinho, Maracás, André Micael e Bruno Teles.

- Médios: Luiz Carlos, Pedrinho, Diaby, Rafael Gava e Vasco Rocha.

- Avançados: Hélder Ferreira, Douglas Tanque, Uilton, Murilo e Diogo Almeida.