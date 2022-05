Paços acelera processo de renovações, mas há um caso complicado

Maracás em final de contrato com o Paços

Continuidade de Marco Baixinho, Hélder Ferreira, Luiz Carlos e Maracás ainda por fechar.

Terminada a época na sexta-feira, com o Benfica, agora é hora de férias para os jogadores que têm contrato com os pacenses e esperam a data oficial do regresso aos trabalhos.

Os dirigentes têm neste momento outras preocupações, já que os dossiês das renovações de Marco Baixinho, Hélder Ferreira, Luiz Carlos e Maracás estão ainda por fechar, sabendo-se que no caso do central Maracás, as hipóteses de continuação em Paços de Ferreira são muito reduzidas.