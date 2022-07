Pacense Miguel Salgado, filho de ex-Real Madrid, nos sub-20 dos EAU

Ponta de lança de 17 anos atua nos juniores do Paços de Ferreira

Miguel Ángel Salgado Sanz, filho do antigo lateral-direito do Real Madrid Michel Salgado, e neto do ex-presidente merengue Lorenzo Sanz, joga nos juniores do Paços de Ferreira e está atualmente ao serviços dos sub-20 dos Emirados Árabes Unidos, país onde o seu pai viveu após a retirada do futebol.

Miguel Salgado é ponta de lança, tem 17 anos, e também se formou no Celta de Vigo, como o pai. Procura em Portugal um novo rumo para a sua carreira e chegar à I Liga através do Paços de Ferreira.