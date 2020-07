Os planos do Paços de Ferreira 2020/21: Pepa seguro e outros nem tanto

Depois do Tondela, Pepa conduziu o Paços de Ferreira à permanência e vai continuar no clube

Com o futuro definido, em termos competitivos, o tempo é de planificação da nova temporada do Paços de Ferreira, cujo treinador deverá manter-se no cargo. Pepa tem contrato e, segundo o presidente Paulo Meneses ontem reiterou, em declarações à Rádio Renascença, é desejo do clube mantê-lo no projeto.

Ambas as partes desejarão, no entanto, um percurso mais tranquilo: Pepa sucedeu a Filó, a primeira escolha para orientar a equipa na época do regresso ao escalão principal, mas a aposta revelou-se um erro. Mudou o treinador e, em janeiro, o reforço do plantel deu outra solidez à equipa. Habituado a salvar aflitos, especialidade desenvolvida no Tondela, Pepa - que também orientou numa época sem sobressaltos, note-se - Pepa está preparado para perder alguns jogadores, com destaque para o capitão Pedrinho.

Capitão Pedrinho está em fim de contrato e poderá deixar a Mata Real, neste verão

O médio-ofensivo está em fim de contrato e poderá ter propostas mais vantajosas do que as que o Paços de Ferreira estaria em condições de lhe apresentar. O médio Luiz Carlos, também termina contrato, tal como o defesa Bruno Santos e o trinco Vasco Rocha. O goleador Douglas Tanque é apetecível no mercado. A cláusula de rescisão é de cinco milhões de euros.