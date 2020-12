Os números e o factos da época de sonho de Oleg

O internacional moldavo, aos 22 anos, no defeso já cativou a atenção de alguns clubes estrangeiros, mas que não passaram das abordagens

A preponderância de Oleg no esquema de Pepa reúne um conjunto de números interessantes e que lhe reforçam o estatuto de um dos ativos mais valiosos da SDUQ do Paços de Ferreira.

O internacional moldavo, aos 22 anos, no defeso já cativara a atenção de alguns clubes estrangeiros, mas que não passaram das abordagens. Oleg acabou por ficar para satisfação de Pepa, que tem nele uma peça fundamental no lado esquerdo da defesa. Não é pelo facto de ter sido titular em 12 jogos (um na Taça da Liga e outro na Taça de Portugal), porque se olharmos atentamente para as estatísticas constata-se que Oleg é um jogador valioso em vários aspetos: a começar pelos dois golos marcados (frente ao Benfica e ao Santa Clara) e por ter uma assistência no golo do triunfo em Moreira de Cónegos.

O lateral esquerdo reforça esta condição, sendo o segundo jogador do Paços de Ferreira nos duelos defensivos (nono no ranking nacional) e nas interceções. Mas é nos cruzamentos que se afirma no melhor de todos da equipa.