Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham

Redação com Lusa

Declarações de Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham, após a derrota por 1-0 no terreno do Paços de Ferreira.

Responsabilidade pela derrota: "Perdemos muitas bolas, muitos passes, num jogo em que optei por mexer na equipa, e assumo a responsabilidade por isso, porque os jogadores precisam de minutos nas pernas. Hoje não jogámos o suficiente, não correu bem."

Chave para o sucesso do Paços de Ferreira: "Sabíamos que o Paços era uma equipa organizada, forte nas transições e foi desta forma que fez a diferença."

Equipa triste pela derrota: "O jogo exigia melhores decisões da nossa parte. Ninguém gosta de perder e não jogar bem. Estamos tristes, mas sabemos que temos de reagir e amanhã [sexta-feira] já começamos a trabalhar e a preparar o próximo jogo."