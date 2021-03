"Onde me vejo na próxima época? Gostava de lutar por títulos", diz Pepa

ENTREVISTA PARTE III - O campeonato e a qualidade do jogo do Paços de Ferreira provam que Pepa é mais do que um especialista a lutar com a angústia do fundo da tabela e vencer, e ele não esconde que queria mostrar mais ainda

Em fim de contrato, Pepa mantém o futuro em aberto. Diverte-se com o namoro crónico do Vitória de Guimarães aos treinadores lançados no escalão principal na Mata Real, como Paulo Sérgio, Rui Vitória ou o atual, João Henriques. Quando decidir, "as pessoas do Paços de Ferreira serão as primeiras a saber".

Aos 40 anos, o antigo avançado que começou a treinar as escolinhas do Sacavenense sente-se preparado para "lutar por títulos" e feliz por mostrar que não é apenas especialista em evitar descidas, apesar dessa ter sido a tarefa em três das cinco épocas na Liga NOS, com destaque para a salvação épica do Tondela, em 2016/17.