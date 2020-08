Oleg tem pretendentes em Itália e França, mas Paços tenta resistir

Cagliari e Reims estão interessados no potencial do lateral-esquerdo moldavo do Paços de Ferreira.

O Cagliari, da série A de Itália, e o Reims, da I Liga francesa, têm Oleg debaixo de olho e preparam-se para avançar com propostas para contratar o lateral-esquerdo. Mas a SDUQ do Paços de Ferreira vai resistir, no sentido de preservar alguma coesão no plantel de Pepa. Nos cuidados dos responsáveis pacenses pesa a saída de Bruno Teles, que reduziu as opções para o lugar do internacional moldavo.

O encaixe financeiro com a transferência de Oleg é, de qualquer forma, possível noutro momento, uma vez que o defesa tem mais três épocas de contrato. A última foi, de resto, de afirmação para Oleg, que se mostrou pela primeira vez na I Liga, depois de três temporadas a desenvolver-se no FC Porto B, na II Liga. O Paços de Ferreira constituiu, assim, a porta de entrada para o internacional moldavo nos palcos principais do futebol. Oleg deixou o FC Porto no final da época 2018/19.