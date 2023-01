Oficial: Marafona é reforço para a baliza do Paços de Ferreira

Guarda-redes ex-Alanyaspor, da Turquia, chega à Mata Real a custo zero e assina até ao final da época.

Marafona foi esta quarta-feira apresentado como reforço do Paços de Ferreira até ao final da temporada, confirmando-se, assim, a notícia avançada por O JOGO.

O guarda-redes apresentou-se esta quarta-feira na Mata Real, onde chega a custo zero depois de ter rescindido o contrato que o ligava aos turcos do Alanyaspor, clube que representou nas últimas três épocas e meia.

No regresso ao Paços de Ferreira, cuja camisola vestiu durante a primeira metade da época 2015/16 - transferiu-se para o Braga no mercado de inverno -, Marafona mostrou-se "feliz por voltar a trabalhar com pessoas pelas quais tenho a máxima admiração", recordando que a primeira passagem pela Mata Real "correu muito bem".

Agora, com a equipa na última posição da classificação da I Liga e ainda sem vencer, o guardião está "ansioso por começar" a trabalhar com os novos companheiros e acredita que, apesar da situação delicada, é possível dar-lhe a volta: "Acreditem em nós, apoiem-nos, porque vamos tentar fazer tudo para reverter esta situação."