Oficial: Jorge Simão deixa comando técnico do Paços de Ferreira

Anúncio feito pelo emblema pacense este sábado.

O Paços de Ferreira anunciou este sábado a saída de Jorge Simão do comando técnico.

Em comunicado no site oficial, o emblema pacense explica que a direção e a equipa técnica reuniram este sábado, tendo chegado "de forma perfeitamente consensual, digna e responsável" à decisão de fazer cessar com efeitos imediatos o contrato de trabalho celebrado".

A saída de Jorge Simão acontece depois de uma série de maus resultados. Os castores foram derrotados na noite de ontem, sexta-feira, na receção ao Gil Vicente, com um golo no último minuto de descontos. Foi o oitavo jogo consecutivo sem vencer, entre todas as provas.

Esta foi a segunda passagem de Jorge Simão pelo Paços, onde também já tinha sido treinador em 2015/16. Deixa a equipa num 13.º lugar provisório da Liga Bwin, com 11 pontos somados.

Leia o comunicado na íntegra:

"A direção do Paços de Ferreira e a equipa técnica, liderada pelo mister Jorge Simão, reuniram no dia de hoje e, de forma perfeitamente consensual, digna e responsável, entenderam fazer cessar com efeitos imediatos o contrato de trabalho celebrado, pelo que a partir da presente data estão terminadas as suas funções no Clube.

A direção do Paços de Ferreira pretende reconhecer de forma veemente e sincera o profissionalismo, dedicação e competência de toda a equipa técnica, que infelizmente não foi possível materializar em resultados desportivos.

Ambas a partes desejam as maiores felicidades, sucessos profissionais e institucionais, numa ligação que num clube como o Paços de Ferreira perduram além das relações contratuais."