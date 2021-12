Oficial: César Peixoto é o novo treinador do Paços de Ferreira

Jovem técnico, que não trabalhava desde a última temporada, terá a segunda experiência no escalão profissional. Duração do contrato não foi divulgada

César Peixoto é o novo treinador da equipa do Paços de Ferreira, anunciou, esta quinta-feira, o emblema da Liga Bwin, com uma publicação nas redes sociais, confirmando a informação avançada pelo nosso jornal, sem especificar a durabilidade do vínculo.

O jovem técnico, de 41 anos, terá a segunda experiência profissional num clube primodivisionário do futebol português, após a curta passagem pelo Moreirense na época anterior (sete jogos em 2020/21). Além de ter orientado os cónegos, César Peixoto liderou os plantéis de Varzim, Académica e Desportivo de Chaves.

O Paços de Ferreira, que terminou o campeonato passado em quinto lugar da tabela, atravessa agora uma crise de resultados: não vence há oito jogos, entre todas as competições oficiais, e na Liga Bwin está no 14.º posto, com 11 pontos somados.

César Peixoto foi o treinador escolhido pela direção presidida por Paulo Meneses para suceder a Jorge Simão no comando técnico da formação dos castores.