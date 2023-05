Oficial: César Peixoto deixa o Paços de Ferreira

Clube oficializou saída do treinador César Peixoto

O Paços de Ferreira anunciou esta quarta-feira a rescisão do contrato com César Peixoto, treinador que não conseguiu evitar a descida do clube à II Liga.

!"A Direção do Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ Lda. informa que o vínculo contratual que ligava a equipa técnica liderada por César Peixoto ao FC Paços de Ferreira cessou no dia de hoje", pode ler-se no comunicado.

"Ao mister César Peixoto e à sua equipa técnica, o FC Paços de Ferreira deixa um agradecimento pelo profissionalismo, e deseja uma boa sorte para o futuro", conclui o mesmo documento.