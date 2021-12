O treinador escolhido pelo Paços para render Jorge Simão no comando técnico

João Pedro Sousa é o candidato mais forte a substituir Jorge Simão, que ontem chegou a acordo para rescicndir, Entretanto, a equipa fica entregue a Manuel Sousa.

Ao que O JOGO apurou, João Pedro Sousa, ex-treinador do Boavista, é o nome esciolhido pelos pacenses, mas estará dependente do acordo que o treinador tinha, ou ainda tem, com o Al Raed, da Arábia Saudita, que poderá não se concretizar, abrindo caminho para comandar o Paços de Ferreira.

A ligação com Jorge Simão, recorde-se, terminou ontem, sábado. A derrota na receção ao Gil Vicente, com um golo no último minuto dos descontos, precipitou este desfecho, que já se prenunciava. A sequência de dez jogos sem vencer no campeonato expõe a equipa a uma situação frágil na classificação.

Os responsáveis pacenses sentaram-se à mesa com Jorge Simão e de uma "forma perfeitamente consensual, digna e responsável, entenderam fazer cessar com efeitos imediatos o contrato de trabalho celebrado", lê-se no comunicado no qual a direção "pretende reconhecer de forma veemente e sincera o profissionalismo, dedicação e competência de toda a equipa técnica, que infelizmente não foi possível materializar em resultados desportivos".

O regresso de Jorge Simão a Paços de Ferreira acabou após a 14ª. jornada, numa época assinalada também por nova participação do clube numa competição europeia, cuja campanha terminou em Tottenham.