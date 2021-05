O plano número 1 do Paços de Ferreira: manter Luther Singh

xtremo tem contrato com o Braga até 2023, mas não vai regressar à Pedreira. O Paços de Ferreira é um dos interessados no concurso do terceiro melhor marcador da equipa, em 2020/21

O Paços de Ferreira está interessado na continuidade de Luther Singh, atacante que esta época esteve no Capital do Móvel emprestado pelo Braga. Vinculado aos arsenalistas até 2023, o internacional sul-africano dificilmente irá voltar à Pedreira para integrar o plantel bracarense, o que poderá facilitar um novo empréstimo. Será um reforço importante para o técnico Jorge Simão atacar a nova temporada, carregada de várias provas, entre as quais a Conference League, a mais recente competição criada pela UEFA.

Luther Singh foi chamado aos sub-23 da África do Sul para jogar com Brasil, Coreia do Sul e Argentina

Depois de ter sido emprestado ao Chaves, em 2018/19, tendo marcado dois golos em 17 jogos, Luther Singh foi cedido ao Moreirense, em 2019/20, e subiu a fasquia: marcou três golos, em 22 partidas. O melhor registo na Liga NOS aconteceu nesta última época, em Paços de Ferreira, onde subiu os números para os cinco golos em 30 desafios e assumiu um papel preponderante na equipa. Apesar se ser extremo, terminou a época como o terceiro marcador do plantel, atrás de Douglas Tanque (11 golos) e João Pedro (seis).

A boa imagem que deixou no Paços de Ferreira faz com que entre novamente nos planos do clube e um novo empréstimo está dependente do acordo com a SAD do Braga, com a qual assinou um contrato de cinco anos, em 2018. A boa época de Luther Singh foi premiada, ontem, com a chamada à seleção de sub-23 da África do Sul que vai participar num torneio nos Emirados Árabes Unidos com o Brasil, a Coreia do Sul e a Argentina. A competição decorre entre 5 e 11 de junho e serve de preparação para os Jogos Olímpicos.

Entretanto, a equipa pacense vai ser homenageada, hoje, na Câmara Municipal de Paços de Ferreira, numa cerimónia que irá decorrer às 19 horas. A receção ao grupo de trabalho que, sob a orientação de Pepa, garantiu o acesso às competições europeias contará apenas com os elementos do órgãos sociais do clube, tendo em conta que tanto o treinador como os jogadores já estão de férias.