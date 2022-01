"O Jeimes viveu um dia diferente, não sabendo se ia ou não jogar"

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira

Redação com Lusa

Declarações de César Peixoto, treinador do Paços, após o empate a um golo com o Boavista, na ronda 19 do campeonato.

O jogo: "Sendo muito sincero, a primeira parte foi a melhor que fizemos desde que cá estou. Contudo, penso que a segunda etapa não foi tão boa. A equipa não teve capacidade para ter bola e ligar o seu jogo. Abdicámos de jogar e isso fez com que o Boavista nos empurrasse para trás e acabasse por empatar. Estávamos a vencer ao intervalo, sabíamos que o Boavista ia tentar carregar mais em cima de nós e pedi aos jogadores para que continuássemos da mesma maneira. Houve mérito do Boavista, mas também momentos em que podíamos ter feito mais com bola."

Resultado final: "O Paços de Ferreira está a crescer e a assimilar melhor aquilo que pretendemos. É proativo, tem bola e quer dominar o jogo. Estivemos muito bem durante a primeira parte e sempre organizados. O Boavista teve uma ou outra ocasião por algum demérito nosso, pois tivemos o jogo perfeitamente controlado. A segunda parte não é o que queremos. Penso que estivemos melhores na primeira parte, enquanto na segunda houve mais Boavista, que acaba por fazer um grande golo. Chegámos ainda duas ou três vezes à frente e podíamos ter feito golo, mas penso que o empate é justo. Aceita-se o resultado."

Os erros na saída de bola: "São erros inerentes ao jogo. Uma equipa que quer construir a partir de trás joga no risco e é natural que haja uma ou outra bola que não saia da melhor maneira. Agora, muito sinceramente, penso que não foi por aí. Ligámos muito bem o jogo e nunca abdicámos de jogar. Com a confiança e o trabalho, as coisas vão acontecendo."

Estreia do Jeimes na baliza: "Considero positiva, com um ou outro momento de nervosismo, o que é normal naquela idade. Confiamos nele. O Igor Vekic testou positivo, o próprio Jeimes teve um resultado inconclusivo de manhã, mas acabou por dar negativo mais tarde. O Jeimes viveu um dia diferente, não sabendo se ia ou não jogar, mas é natural que estivesse nervoso nos primeiros minutos do encontro. Depois, acabou por estar bem. É um guarda-redes com qualidade e capacidade. Só lhe pedi que fizesse aquilo que tem feito nos treinos. Aproveitou a oportunidade e não foi por ele que a equipa empatou."