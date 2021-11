Nuno Santos: "Marcar na Luz é especial e tem um sabor diferente"

Declarações de Nuno Santos, autor do golo do Paços de Ferreira na goleada.

O jogo: "Durante grande parte do jogo estivemos bem, até ao primeiro golo do Benfica, onde sobressaiu a qualidade individual do Grimaldo. Esse foi o ponto essencial para a reviravolta do Benfica."

O golo: "Foi um golo especial. Neste momento defendo as cores do Paços de Ferreira, tento fazer o meu melhor pelo clube, mas marcar neste estádio é especial e tem um sabor diferente."

Futuro: "Acho que quando os resultados não correm a nosso favor temos de trabalhar mais. É sinal de que as coisas ainda não estão totalmente afinadas e que podemos dar mais de nós. Se cada um der mais de si, ficamos todos mais fortes, o grupo mais forte e é isso que vamos fazer."