Nuno Santos critica: "No futebol português parece que não se pode jogar à bola"

Declarações de Nuno Santos, médio do Paços de Ferreira, após a derrota por 4-0 no terreno do V. Guimarães, na 30.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Entrámos muito fortes, entrámos por cima, a primeira parte foi toda nossa, foi mais uma noite de futebol português, infelizmente, não quero entrar em pormenores, em cada momento mostrámos que somos uma grande equipa. Infelizmente, não deu para nós, sempre que queríamos ir atrás de mais alguma coisa havia o infortúnio de uma parte que foi crucial."

Críticas à arbitragem: "No futebol português parece que não se pode jogar à bola. No Barcelona-Frankfurt a bola bateu duas vezes no braço do jogador do Frankfurt e não houve penálti nenhum. São estas diferenças que há, infelizmente. Ficou demonstrada a nossa qualidade e é de enaltecer o esforço dos nossos adeptos que nos apoiaram do primeiro ao último minuto e vamos voltar mais fortes na próxima jornada."