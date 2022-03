Nuno Santos: "Acredito que vou voltar ao Benfica"

ENTREVISTA >> Nuno Santos, médio emprestado pelo Benfica, ao Paços de Ferreira está a realizar a sua melhor época. Desdobrar-se em várias funções não é problema

Trinta e um jogos, cinco golos, duas assistências. Estes são os números que Nuno Santos apresenta esta temporada, a mais consistente desde que abandonou o Benfica B. Titular indiscutível no Paços de Ferreira, o médio fala do seu percurso, do crescimento da equipa desde que César Peixoto assumiu o comando técnico, dos adversários, e da possibilidade de voltar à Luz, pois tem contrato com o Benfica até 2024.