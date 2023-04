Declarações do jogador Nuno Lima após o Paços de Ferreira-FC Porto (2-0), partida da 29ª jornada da Liga Bwin

Análise ao jogo: "Quando estava 11 para 11 estivemos muito bem, estávamos a controlar os ataques do FC Porto. Sabíamos o que vinha explorar, estávamos a ser felizes quando estava 11 para 11. Com a expulsão, obviamente tudo se torna mais difícil. Se com 11 já era complicado, com 10 fica mais difícil. A equipa bateu-se muito bem, sabíamos que fisicamente íamos ter algumas dificuldades, porque estávamos a jogar com menos um, mas há que ressalvar a alma da equipa e a entrega".

A estratégia do FC Porto: "Sabíamos que iam explorar muito a profundidade, era uma parte do jogo em que o FC Porto trabalha muito bem. Controlamos bem, mas não conseguimos limpar tudo porque estávamos com menos um, mas foi um bom trabalho defensivo até esse momento.

Lance do penálti: "É uma situação normal de jogo. Toquei no pé do jogador, mas sem intenção de o magoar e não o tirei da jogada, a bola nem estava na posse dele. Mas cabe ao árbitro decidir e julgar, cabe-me fazer o meu trabalho e bola para a frente.

Contas da permanência: "Este ano nunca foi fácil. Ninguém nos dava hipóteses e sabemos que neste momento temos uma tarefa mais difícil, mas isto vai decidir-se até ao fim e vamos lutar até o último. Enquanto ao houver esperança, estamos aqui para lutar por este símbolo."