Nuno Lima crente na manutenção, mesmo após goleada no Dragão: "Não tenho dúvidas"

Declarações do jogador do Paços de Ferreira, no final do encontro com o FC Porto (4-0)

Reação ao desaire: "Sabíamos que o FC Porto ia entrar com tudo. Estávamos avisados para os primeiros 20 minutos. Golo inicial tirou-nos confiança. Houve também desorganização nossa e mérito do FC Porto."

Pressão: "A pressão neste clube é sempre grande. Não podemos continuar com este tipo de resultados. Trabalhar sobre vitórias é sempre mais fácil. Acredito que vai acontecer na próxima jornada."

Importância do último jogo antes da paragem: "É importante respondermos já neste domingo, no sentido de encurtar distâncias. Acreditamos sempre. Não tenho dúvidas que vamos estar na Liga Bwin, no próximo ano."