Nuno Lima após derrota com o Benfica: "A sorte não nos tem acompanhado"

Central do Paços de Ferreira diz que "não há vitórias morais".

Nuno Lima, central do Paços de Ferreira, lamentou a má entrada da equipa no encontro antecipado da ronda 20 com o Benfica. Grimaldo e João Mário marcaram nos minutos iniciais e fizeram o resultado final.

"Os primeiros 15 minutos estragaram a nossa estratégia. Um grande livre [de Grimaldo] desbloqueou o jogo. Temos de ressalvar a luta da equipa, não nos deixámos ir abaixo e assim vamos estar mais perto do nosso objetivo", disse na entrevista rápida da SportTV.

"A sorte não nos tem acompanhado, foi assim com o Braga também. Estamos melhores na finalização, estamos a arriscar mais. É um sinal de trabalho. Muitas bolas entrarão. Obviamente que estamos contentes com o que fizemos nesta segunda parte contra o Benfica, mas não há vitórias morais. Queríamos os três pontos e a nossa luta vai continuar. Queremos somar e somar", rematou.